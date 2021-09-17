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Полиция задержала подозреваемого в нападении на отдел полиции в Воронежской области

Ведомости

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении тройного убийства и вооруженного нападения на РОВД в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

«Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области», — говорится в сообщении. Полиция не называет имени задержанного.

В то же время, по данным Следственного комитета (СК), задержанный — Виктор Мирской, житель села Волчанское. «При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен», — сообщили в ведомстве.  

Там добавили, что в ходе проведения спецоперации по задержанию подозреваемый был ранен. «Ему оказывается медицинская помощь», — пояснили в СК. Сейчас в доме Мирского проводится обыск.

Розыск преступника продолжался почти двое суток. Как сообщает Telegram-канал Baza, полицейские заметили автомобиль подозреваемого около села Подгорное. Водитель на требование остановиться не отреагировал, но его все же удалось задержать.

Об убийстве семьи и о том, что к этому преступлению может быть причастен напавший на отделение полиции в Лисках, ранее сообщали Telegram-каналы Mash и Baza. Убитыми оказались местная жительница и двое ее детей, одна из которых — девочка пяти лет. Позже «убийство знакомой семьи» (конкретные погибшие не назывались) нападавшим на РОВД подтвердил Следственный комитет.

После убийства, как сообщает СК, мужчина напал на полицейский участок в соседнем городе Лиски, совершив подрыв взрывного устройства на дверях здания лискинского РОВД и ранив сотрудника ППС. Затем злоумышленник уехал на машине в Острогожск. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства. 

Ранее по теме: СК: житель Воронежской области перед нападением на отдел полиции убил семью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных