Полиция задержала подозреваемого в нападении на отдел полиции в Воронежской области

Об убийстве семьи и о том, что к этому преступлению может быть причастен напавший на отделение полиции в Лисках, ранее сообщали Telegram-каналы Mash и Baza. Убитыми оказались местная жительница и двое ее детей, одна из которых — девочка пяти лет. Позже «убийство знакомой семьи» (конкретные погибшие не назывались) нападавшим на РОВД подтвердил Следственный комитет.