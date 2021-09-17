Путин призвал вовремя проходить ревакцинацию от коронавируса
Президент России Владимир Путин призвал вовремя проходить ревакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Президент несколько дней назад ушёл на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 среди его окружения.
«Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны защищать, и вот результат. Приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», — сказал Путин.
14 сентября президент заявил, что уходит на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у людей из его окружения. Накануне президент уточнил, что инфекцию обнаружили не у одного или двух, а у нескольких десятков приближенных к нему человек.
До этого Путин сказал, что общался с одним из заболевших COVID-19 сотрудников на протяжении целого дня 13 сентября. По словам президента, этот человек был вакцинирован, затем у него снизилось количество антител и он прошел ревакцинацию, однако сделал это «поздновато». В итоге указанный сотрудник заболел примерно через три дня после прививки. Позже Путин уточнил, что в его окружении заболели десятки человек.
Ревакцинация от коронавируса началась в Москве в июле, позднее в других регионах России. Повторную прививку рекомендуется делать тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.