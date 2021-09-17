Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Финляндии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны, в числе прочего, обсудили ситуацию в Афганистане.
«Саули Ниинисте выразил признательность за оказанное Россией содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула. Владимир Путин проинформировал о договорённостях по афганскому досье, достигнутых на состоявшихся в Душанбе 16–17 сентября сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств – членов ШОС», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Путин поддержал идею проведения саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. По словам Ниинисте, такая встреча может состояться в 2025 г. в Хельсинки.
«Подробно обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая осуществление совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. С учётом председательства России в Арктическом совете подтверждена заинтересованность в развитии диалога в рамках этой организации», — добавили в Кремле.
Стороны также условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.
В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.