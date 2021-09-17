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Росстат назвал долю пользующихся услугами такси жителей России

Ведомости

Только 14,2% жителей России пользуются услугами такси, свидетельствуют данные Росстата. Чаще всего услугами такси пользуются граждане в возрасте от 20 до 24 лет (20,8%), а также в возрасте от 25 до 29 лет (19,7%). Реже всего услугами такси пользуются граждане от 60 до 69 лет. 

При этом менее половины россиян пользуются общественным транспортом в городах. «Чаще всего на нем ездят старшеклассники и граждане от 70 лет: среди них доля пассажиров составляет почти 60%», — говорится в материалах статистического ведомства.

В Росстате отметили, что машина или мотоцикл есть почти у половины россиян от 35 до 44 лет, они же пользуются общественным транспортом реже всего — в 33% случаях. Среднее число поездок в месяц — 17, а среднее ежедневное время в пути — 43 минуты. Ждать транспорт на остановке приходится в среднем около 12 минут. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных