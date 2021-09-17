Росстат назвал долю пользующихся услугами такси жителей России

В Росстате отметили, что машина или мотоцикл есть почти у половины россиян от 35 до 44 лет, они же пользуются общественным транспортом реже всего — в 33% случаях. Среднее число поездок в месяц — 17, а среднее ежедневное время в пути — 43 минуты. Ждать транспорт на остановке приходится в среднем около 12 минут.