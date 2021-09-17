Росстат назвал долю пользующихся услугами такси жителей России
Только 14,2% жителей России пользуются услугами такси, свидетельствуют данные Росстата. Чаще всего услугами такси пользуются граждане в возрасте от 20 до 24 лет (20,8%), а также в возрасте от 25 до 29 лет (19,7%). Реже всего услугами такси пользуются граждане от 60 до 69 лет.
При этом менее половины россиян пользуются общественным транспортом в городах. «Чаще всего на нем ездят старшеклассники и граждане от 70 лет: среди них доля пассажиров составляет почти 60%», — говорится в материалах статистического ведомства.
В Росстате отметили, что машина или мотоцикл есть почти у половины россиян от 35 до 44 лет, они же пользуются общественным транспортом реже всего — в 33% случаях. Среднее число поездок в месяц — 17, а среднее ежедневное время в пути — 43 минуты. Ждать транспорт на остановке приходится в среднем около 12 минут.