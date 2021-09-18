Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при авиаударе в Кабуле

Ведомости

Удар американского беспилотника в Кабуле в конце августа, в результате которого погибли десять мирных жителей, является «трагической ошибкой», следует из результатов расследования операции, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, передает Reuters.

«Результаты нашего расследования показывают, что удар был трагической ошибкой... Мы приносим свои извинения, и мы постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки», – рассказал он.

Об авиаударе стало известно 29 августа, Пентагон тогда заявил, что атака была нанесена по автомобилю террориста-смертника группировки «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Как стало известно позднее, при ударе был убит 43-летний Земари Ахмади, работавший в благотворительной организации Nutrition and Education International, а также еще девять человек, включая семерых детей.

В Пентагоне также заявили, что изучают вопрос о компенсациях семьям убитых в ходе этой операции кабульцев. 

В  конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.

Ранее по теме: Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Финляндии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных