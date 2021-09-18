В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при авиаударе в Кабуле

Об авиаударе стало известно 29 августа, Пентагон тогда заявил, что атака была нанесена по автомобилю террориста-смертника группировки «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Как стало известно позднее, при ударе был убит 43-летний Земари Ахмади, работавший в благотворительной организации Nutrition and Education International, а также еще девять человек, включая семерых детей.