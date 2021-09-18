В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при авиаударе в Кабуле
Удар американского беспилотника в Кабуле в конце августа, в результате которого погибли десять мирных жителей, является «трагической ошибкой», следует из результатов расследования операции, заявил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи, передает Reuters.
«Результаты нашего расследования показывают, что удар был трагической ошибкой... Мы приносим свои извинения, и мы постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки», – рассказал он.
Об авиаударе стало известно 29 августа, Пентагон тогда заявил, что атака была нанесена по автомобилю террориста-смертника группировки «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Как стало известно позднее, при ударе был убит 43-летний Земари Ахмади, работавший в благотворительной организации Nutrition and Education International, а также еще девять человек, включая семерых детей.
В Пентагоне также заявили, что изучают вопрос о компенсациях семьям убитых в ходе этой операции кабульцев.
В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.