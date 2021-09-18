В России за сутки выявили 20 329 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 20 329 человек, следует из статистики оперштаба на 18 сентября. Умерли 799 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 254 754. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 197 425 человек.
Вчера, 17 сентября, оперштаб сообщил о 19 905 новых случаях COVID-19. Умер 791 человек. За сутки в России полностью выздоровели 16 247 человек. Общее число выздоровевших возросло до 6 485 264.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2746 человек, выздоровели 1280 человек, умер 51 пациент. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 584 581 жителя. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1791), Подмосковье (+915), Свердловская (+505) и Воронежская (+488) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 227,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,67 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 41,9 млн случаев, Индии (свыше 33,4 млн) и Бразилии (более 21 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.