В России за сутки выявили 20 329 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 2746 человек, выздоровели 1280 человек, умер 51 пациент. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 584 581 жителя. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1791), Подмосковье (+915), Свердловская (+505) и Воронежская (+488) области.