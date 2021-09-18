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Подмосковье вошло в тройку лидеров по вакцинации от коронавируса

Ведомости

Московская область вошла в тройку регионов, лидирующих по темпам вакцинации от COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на данные, собранные по прививочной кампании.

Всего к середине сентября хотя бы одну дозу препарата получили 45,8 млн россиян, обе дозы – свыше 39,8 млн человек. На первом месте по темпам вакцинации по-прежнему находится Белгородская область (хотя бы первым компонентом привилось 47,53% населения), на втором — Чукотка (45,24%), а на третьем — Московская область (45,14), сменившая на этом месте Чечню. В Москве начали вакцинацию начали 39,51% жителей, она заняла шестое место в списке.

Аутсайдером по доле привитых остается Дагестан (13,29%), однако более низкие темпы вакцинации зафиксированы в других регионах, например в в Кабардино-Балкарии и Приморском крае прирост вакцинировавшихся впервые составил 2,1 и 2,4 п.п. соответственно.

Сейчас в стране одобрены к применению пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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