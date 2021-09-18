Подмосковье вошло в тройку лидеров по вакцинации от коронавируса
Всего к середине сентября хотя бы одну дозу препарата получили 45,8 млн россиян, обе дозы – свыше 39,8 млн человек. На первом месте по темпам вакцинации по-прежнему находится Белгородская область (хотя бы первым компонентом привилось 47,53% населения), на втором — Чукотка (45,24%), а на третьем — Московская область (45,14), сменившая на этом месте Чечню. В Москве начали вакцинацию начали 39,51% жителей, она заняла шестое место в списке.
Аутсайдером по доле привитых остается Дагестан (13,29%), однако более низкие темпы вакцинации зафиксированы в других регионах, например в в Кабардино-Балкарии и Приморском крае прирост вакцинировавшихся впервые составил 2,1 и 2,4 п.п. соответственно.
Сейчас в стране одобрены к применению пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.