Генпрокуратура пообещала наказывать ответственных за призывы к беспорядкам
Генпрокуратура будет добиваться привлечения к уголовной и административной ответственности тех, кто призывает к массовым беспорядкам, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму Алексей Жафяров, выступая в Совфеде.
«Мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто допускал эти нарушения, и не только ограничивать незаконное распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных лиц», — цитирует «Интерфакс» Жафярова. По его словам, надзорное ведомство «принципиально реагирует на вбросы заведомо недостоверной информации, в том числе в ходе прошедшего голосования, и призывы к массовым беспорядкам», а также ограничивает доступ к ним.
«Эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так и уголовных преступлений. И эта работа будет продолжена впредь», — подчеркнул он, напомнив, что ранее по представлению прокуратуры Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту размещения призывов к массовым беспорядкам в одном из Telegram-каналов.
Дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 212 УК. 17 сентября Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 14 ноября создателя Telegram-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова, а также еще трех человек по обвинению в склонении и вовлечении в организацию и участие в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ).