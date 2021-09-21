Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Генпрокуратура пообещала наказывать ответственных за призывы к беспорядкам

Ведомости

Генпрокуратура будет добиваться привлечения к уголовной и административной ответственности тех, кто призывает к массовым беспорядкам, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму Алексей Жафяров, выступая в Совфеде.

«Мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто допускал эти нарушения, и не только ограничивать незаконное распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных лиц», — цитирует «Интерфакс» Жафярова. По его словам, надзорное ведомство «принципиально реагирует на вбросы заведомо недостоверной информации, в том числе в ходе прошедшего голосования, и призывы к массовым беспорядкам», а также ограничивает доступ к ним.

«Эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так и уголовных преступлений. И эта работа будет продолжена впредь», — подчеркнул он, напомнив, что ранее по представлению прокуратуры Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту размещения призывов к массовым беспорядкам в одном из Telegram-каналов.

Дело было возбуждено по ч. 1.1 ст. 212 УК. 17 сентября Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 14 ноября создателя Telegram-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова, а также еще трех человек по обвинению в склонении и вовлечении в организацию и участие в массовых беспорядках (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ).

Ранее по теме: СК возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных