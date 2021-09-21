Генпрокуратура пообещала наказывать ответственных за призывы к беспорядкам

«Мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто допускал эти нарушения, и не только ограничивать незаконное распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных лиц», — цитирует «Интерфакс» Жафярова. По его словам, надзорное ведомство «принципиально реагирует на вбросы заведомо недостоверной информации, в том числе в ходе прошедшего голосования, и призывы к массовым беспорядкам», а также ограничивает доступ к ним.