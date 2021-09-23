Нарышкин назвал ложным заявление о новом подозреваемом по делу Скрипалей

«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Нарышкин предположил, что это является попыткой отвлечь внимание общественности «от позора бегства из Афганистана» США и их союзников, в число которых входит и Великобритания, а также от того, что сейчас «блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира».