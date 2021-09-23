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Нарышкин назвал ложным заявление о новом подозреваемом по делу Скрипалей

Ведомости

Заявление Лондона о наличии третьего подозреваемого россиянина в деле о предполагаемом отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является ложью, заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Нарышкин предположил, что это является попыткой отвлечь внимание общественности «от позора бегства из Афганистана» США и их союзников, в число которых входит и Великобритания, а также от того, что сейчас «блок НАТО просто уже не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира». 

В конце мая этого года Вашингтон инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. После этого к власти в республике пришел «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

21 сентября полиция Лондона сообщила о заочном предъявлении обвинения россиянину Денису Сергееву, который якобы использовал псевдоним Сергей Федотов, в заговоре с целью убийства Скрипалей, покушении на убийство этих людей и полицейского Ника Бейли, причинении всем троим тяжкого вреда здоровью, а также в хранении и применении химического оружия, запрещенного соответствующей конвенцией. Скрипали были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 г. После лечения их отправили в секретное убежище. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает, называя их бездоказательными.

В 2006 г. Скрипаль был осужден на 13 лет колонии строгого режима за государственную измену. По данным следствия, на протяжении девяти лет он работал на британскую разведку. В 2010 г. экс-полковник ГРУ был помилован указом занимавшего в тот момент пост президента России Дмитрия Медведева. В итоге Скрипаль уехал в Великобританию, сохранив российское гражданство. 

Ранее по теме: Британская полиция назвала третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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