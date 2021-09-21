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Британская полиция назвала третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»

Ведомости

Полиция Великобритании назвала россиянина Дениса Сергеева, который использовал псевдоним Сергей Федотов, третьим подозреваемым в предполагаемом отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сергеев также якобы связан с российской военной разведкой, сообщает полиция Лондона.

Сергеева обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипая, покушении на убийство россиян Сергея и Юлии Скрипаль, а также британского гражданина, полицейского Ника Бейли, пострадавшего при осмотре дома, причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Бейли, а также хранении и применении химического оружия, запрещенного соответствующей конвенцией.

«Мы не будем обращаться в Россию с просьбой об экстрадиции Сергея Федотова, поскольку российская конституция не разрешает экстрадицию ее собственных граждан. Россия ясно дала понять это после запросов об экстрадиции в других случаях», — цитирует пресс-служба полиции Лондона своего руководителя отдела по борьбе с терроризмом Ника Прайса. По его словам, если позиция России по экстрадиции изменится, то будет сделан соответствующий запрос, и тогда Федотов сможет предстать перед британским судом присяжных.

Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. По версии британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как отмечает The Sunday Times, лавочка, на которой нашли Скрипалей, с тех пор была отправлена на базу Федерального бюро расследований США (ФБР) в Вирджинии. Юлию Скрипаль выписали из больницы месяц спустя после событий в начале марта, спецслужбы отправили ее в секретное убежище, где через месяц к ней присоединился отец, пишет британское издание.

В июле 2018 г. два местных жителя Солсбери были госпитализированы с отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Дон Стерджесс, после скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает.

Ранее по теме: The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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