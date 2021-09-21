Британская полиция назвала третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»

Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. По версии британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как отмечает The Sunday Times, лавочка, на которой нашли Скрипалей, с тех пор была отправлена на базу Федерального бюро расследований США (ФБР) в Вирджинии. Юлию Скрипаль выписали из больницы месяц спустя после событий в начале марта, спецслужбы отправили ее в секретное убежище, где через месяц к ней присоединился отец, пишет британское издание.