Британская полиция назвала третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»
Полиция Великобритании назвала россиянина Дениса Сергеева, который использовал псевдоним Сергей Федотов, третьим подозреваемым в предполагаемом отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сергеев также якобы связан с российской военной разведкой, сообщает полиция Лондона.
Сергеева обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипая, покушении на убийство россиян Сергея и Юлии Скрипаль, а также британского гражданина, полицейского Ника Бейли, пострадавшего при осмотре дома, причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Бейли, а также хранении и применении химического оружия, запрещенного соответствующей конвенцией.
«Мы не будем обращаться в Россию с просьбой об экстрадиции Сергея Федотова, поскольку российская конституция не разрешает экстрадицию ее собственных граждан. Россия ясно дала понять это после запросов об экстрадиции в других случаях», — цитирует пресс-служба полиции Лондона своего руководителя отдела по борьбе с терроризмом Ника Прайса. По его словам, если позиция России по экстрадиции изменится, то будет сделан соответствующий запрос, и тогда Федотов сможет предстать перед британским судом присяжных.
Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. По версии британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как отмечает The Sunday Times, лавочка, на которой нашли Скрипалей, с тех пор была отправлена на базу Федерального бюро расследований США (ФБР) в Вирджинии. Юлию Скрипаль выписали из больницы месяц спустя после событий в начале марта, спецслужбы отправили ее в секретное убежище, где через месяц к ней присоединился отец, пишет британское издание.
В июле 2018 г. два местных жителя Солсбери были госпитализированы с отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Дон Стерджесс, после скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает.