The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. По версии британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как отмечает The Sunday Times, лавочка, на которой нашли Скрипалей, с тех пор была отправлена на базу Федерального бюро расследований США (ФБР) в Вирджинии. Юлию Скрипаль выписали из больницы месяц спустя после событий в начале марта, спецслужбы отправили ее в секретное убежище, где через месяц к ней присоединился отец, пишет британское издание.
В июле 2018 г. два местных жителя Солсбери были госпитализированы с отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Дон Стерджесс, после скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает.