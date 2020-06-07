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The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Ведомости

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.

Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. По версии британской полиции, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как отмечает The Sunday Times, лавочка, на которой нашли Скрипалей, с тех пор была отправлена на базу Федерального бюро расследований США (ФБР) в Вирджинии. Юлию Скрипаль выписали из больницы месяц спустя после событий в начале марта, спецслужбы отправили ее в секретное убежище, где через месяц к ней присоединился отец, пишет британское издание.

В июле 2018 г. два местных жителя Солсбери были госпитализированы с отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Дон Стерджесс, после скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных