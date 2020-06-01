Вышел трейлер сериала BBC про отравление Скрипалей в Солсбери
Телеканал BBC One показал официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери», рассказывающему о событиях в английском городе Солсбери в марте 2018 г. В центре сюжета – отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Главные действующие лица сериала BBC: полицейский Ник Бейли, пострадавший при расследовании обстоятельств отравления Скрипалей, представитель городского управления Солсбери по вопросам здравоохранения Трейси Дашкевич и погибшая через несколько месяцев после отравления Скрипалей Дон Стерджес, у которой полицейские нашли флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом внутри.
В описании к трейлеру говорится, что сериал основан на реальных событиях и рассказывает о том, как на кризисные события на пороге своего дома отреагировали обычные люди. «Отравления в Солсбери» покажут с 14 по 16 июня на BBC One.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей с использованием вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает.