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Вышел трейлер сериала BBC про отравление Скрипалей в Солсбери

Ведомости

Телеканал BBC One показал официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери», рассказывающему о событиях в английском городе Солсбери в марте 2018 г. В центре сюжета – отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Главные действующие лица сериала BBC: полицейский Ник Бейли, пострадавший при расследовании обстоятельств отравления Скрипалей, представитель городского управления Солсбери по вопросам здравоохранения Трейси Дашкевич и погибшая через несколько месяцев после отравления Скрипалей Дон Стерджес, у которой полицейские нашли флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом внутри.

В описании к трейлеру говорится, что сериал основан на реальных событиях и рассказывает о том, как на кризисные события на пороге своего дома отреагировали обычные люди. «Отравления в Солсбери» покажут с 14 по 16 июня на BBC One.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей с использованием вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Кремль обвинения отвергает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных