Посол Великобритании в России: позиция по делу Скрипалей ясна и не изменится

«Причем это подтвердили Организация по запрещению химического оружия, а Россия входит в эту организацию, и четыре независимые лаборатории. В результате этого покушения позже скончалась ни в чем не повинная женщина. Так что неудивительно, что мы приняли все это близко к сердцу», — сказала Броннерт. Она добавила, что Скрипали живы, но не стала уточнять их местонахождение, сославшись на «право людей принимать решения самостоятельно».