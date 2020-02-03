Посол Великобритании в России: позиция по делу Скрипалей ясна и не изменится
Позиция Великобритании по делу Скрипалей не изменится: произошла атака с использованием химического оружия. Об этом заявила в интервью газете «Коммерсантъ» посол Великобритании в России Дебора Броннерт.
«Причем это подтвердили Организация по запрещению химического оружия, а Россия входит в эту организацию, и четыре независимые лаборатории. В результате этого покушения позже скончалась ни в чем не повинная женщина. Так что неудивительно, что мы приняли все это близко к сердцу», — сказала Броннерт. Она добавила, что Скрипали живы, но не стала уточнять их местонахождение, сославшись на «право людей принимать решения самостоятельно».
«Пока подозреваемые не предстали перед судом, расследование продолжается», — пояснила собеседница газеты. Она напомнила, что расследование по делу Литвиненко завершилось только 10 лет спустя убийства. «Его результаты были опубликованы через десять лет, в 2016 году. Это был подробнейший документ на 300 страниц. Так работает британская судебная система», — сказала посол Великобритании в России.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Кремль отвергал обвинения и напоминал, что в 2017 г. Россия под контролем Организации по запрещению химоружия уничтожила все химическое оружие, что имелось на территории страны. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей с использованием вещества типа «Новичок», разработанного в СССР.