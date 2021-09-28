Число умерших от COVID-19 за сутки в России установило новый рекорд

В России 852 человека умерли от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 28 сентября. Это самое большое значение за все время пандемии в стране. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября — 828 смертей. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 205 531.