Число умерших от COVID-19 за сутки в России установило новый рекорд
В России 852 человека умерли от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 28 сентября. Это самое большое значение за все время пандемии в стране. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября — 828 смертей. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 205 531.
В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 464 708 россиян.
Вчера, 27 сентября, оперштаб зафиксировал 22 236 новых случаев коронавируса. Умерли 779 пациентов с COVID-19.
В Москве коронавирус подтвердился у 2541 жителя. Это минимум с 22 сентября. Умерли 63 человека с COVID-19. За всю пандемию в столице обнаружили 1 626 918 случаев коронавируса, скончались 28 853 человека. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19.
В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1530), Московская (+1450), Самарская (+586) и Воронежская области (+551). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (616 707), Подмосковье (446 718), Нижегородская (168 545) и Свердловская области (137 881).
Выздоровели за сутки 17 368 россиян с COVID-19. Это максимум с 11 сентября. Вчера показатель составил 13 513.