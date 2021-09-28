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Число умерших от COVID-19 за сутки в России установило новый рекорд

Ведомости

В России 852 человека умерли от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 28 сентября. Это самое большое значение за все время пандемии в стране. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября — 828 смертей. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 205 531.

В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 464 708 россиян. 

Вчера, 27 сентября, оперштаб зафиксировал 22 236 новых случаев коронавируса. Умерли 779 пациентов с COVID-19.

В Москве коронавирус подтвердился у 2541 жителя. Это минимум с 22 сентября. Умерли 63 человека с COVID-19. За всю пандемию в столице обнаружили 1 626 918 случаев коронавируса, скончались 28 853 человека. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19. 

В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1530), Московская (+1450), Самарская (+586) и Воронежская области (+551). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (616 707), Подмосковье (446 718), Нижегородская (168 545) и Свердловская области (137 881).

Выздоровели за сутки 17 368 россиян с COVID-19. Это максимум с 11 сентября. Вчера показатель составил 13 513.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных