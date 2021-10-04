Мишустин оценил динамику заболеваемости коронавирусом в России

«Уровень вакцинации недостаточен, чтобы остановить инфекцию. Положение дел осложняется и тем, что уже начался сезон гриппа и простуд. Это тоже дополнительная нагрузка на врачей. В каждом регионе своя ситуация, темпы распространения инфекции могут отличаться. В зависимости от этого нужно принимать меры, чтобы обезопасить людей от вируса», — добавил он.