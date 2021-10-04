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Мишустин оценил динамику заболеваемости коронавирусом в России

Ведомости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил обеспокоенность динамикой заболеваемости коронавирусом в России в последние дни: пациентов в больницах в два раза больше уровня прошлого года. Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

«Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах — в два раза больше, чем в это же время в прошлом году», — сказал Мишустин.

По словам российского премьера, в России продолжат принимать меры на федеральном уровне для обеспечения стабильной работы системы здравоохранения.

«Уровень вакцинации недостаточен, чтобы остановить инфекцию. Положение дел осложняется и тем, что уже начался сезон гриппа и простуд. Это тоже дополнительная нагрузка на врачей. В каждом регионе своя ситуация, темпы распространения инфекции могут отличаться. В зависимости от этого нужно принимать меры, чтобы обезопасить людей от вируса», — добавил он.

За последние сутки в России зафиксировали максимальное с января число новых заболевших COVID-19 — 25 781 случай, следует из статистики оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 4 октября. От вируса умерил 883 человека, что является рекордом с начала эпидемии в России. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 4410 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 2198 случаев, в Московской области — 1733. Новые зараженные регистрировались во всех 85 регионах. Выздоровели от коронавируса 14 526 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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