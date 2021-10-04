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Мантуров выступил против производства иностранных вакцин от СOVID-19 в России

Ведомости

Минпромторг пока не видит необходимости в производстве иностранных вакцин от коронавируса для использования на российской территории, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме «Биотехмед».

«Пока такой потребности нет, у нас собственных вакцин достаточно», — цитирует ТАСС министра. Так он ответил на вопрос о выпуске в России зарубежных вакцин для внутреннего потребления.

В середине сентября стало известно, что фармацевтическая компания «Р-фарм» начала производство для экспорта вакцины от коронавируса AstraZeneca. Сейчас в России производятся вакцины «Спутник V», «Спутник лайт», «Ковивак» и «Эпиваккорона».

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н». Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины «Бетувакс». Мантуров ранее рассказал, что объемов производства вакцин «Эпиваккорона» и «Ковивак» пока недостаточно для экспорта.

Ранее по теме: Минпромторг назвал недостаточными для экспорта объемы производства двух вакцин

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных