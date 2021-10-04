Мантуров выступил против производства иностранных вакцин от СOVID-19 в России
Минпромторг пока не видит необходимости в производстве иностранных вакцин от коронавируса для использования на российской территории, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме «Биотехмед».
«Пока такой потребности нет, у нас собственных вакцин достаточно», — цитирует ТАСС министра. Так он ответил на вопрос о выпуске в России зарубежных вакцин для внутреннего потребления.
В середине сентября стало известно, что фармацевтическая компания «Р-фарм» начала производство для экспорта вакцины от коронавируса AstraZeneca. Сейчас в России производятся вакцины «Спутник V», «Спутник лайт», «Ковивак» и «Эпиваккорона».
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н». Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины «Бетувакс». Мантуров ранее рассказал, что объемов производства вакцин «Эпиваккорона» и «Ковивак» пока недостаточно для экспорта.