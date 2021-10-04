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Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети

Ведомости

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включили в сеть, следует из информации, опубликованной в Telegram-канале минэнерго Белоруссии. 12 июля первый энергоблок станции был отключен после срабатывания автоматической системы защиты генератора.

«4 октября в 18.20 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт», — говорится в сообщении.

Помимо этого на втором энергоблоке станции завершилась «горячая» обкатка реакторной установки.

«Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок. Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам», — добавили в ведомстве.

В минэнерго Белоруссии ранее отмечали, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных