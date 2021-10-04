Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включили в сеть, следует из информации, опубликованной в Telegram-канале минэнерго Белоруссии. 12 июля первый энергоблок станции был отключен после срабатывания автоматической системы защиты генератора.
«4 октября в 18.20 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт», — говорится в сообщении.
Помимо этого на втором энергоблоке станции завершилась «горячая» обкатка реакторной установки.
«Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок. Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам», — добавили в ведомстве.
В минэнерго Белоруссии ранее отмечали, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.