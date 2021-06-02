Литва заплатила 16 млн евро за электроэнергию из Белоруссии после бойкота
Литва с начала текущего года заплатила за электроэнергию, выработанную Белоруссией, 16 млн евро, несмотря на принятый Сеймом (парламентом) республики закон о ее бойкоте. Об этом заявил руководитель литовского оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис, передает Delfi.
«16 млн евро белорусам заплатили за поступившее в Литву из Беларуси электричество – с начала года до 24 мая. Закон нарушается», — сказал Масюлис. Он пояснил, что в этом виноваты Латвия и Эстония, которые закупают белорусскую электроэнергию под видом российской.
«Этот фиговый листочек, это то, что латыши получили у российской торговой палаты документы о том, что никакого белорусского электричества у них нет, не может долго прикрывать данную ситуацию», – подчеркнул Масюлис. По его словам, обращение к латышскому оператору AST пока ничего не дало, а оператор биржи Nord Pool ведет расследование.
В августе 2020 г. президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили о своем намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС. Власти прибалтийских стран считают, что станция «угрожает» их экологической безопасности. 1 сентября 2020 года пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой. В феврале первый энергоблок выработал первую энергию, его ввод в промышленную эксплуатацию состоится в июне. Со вводом двух энергоблоков БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии Белоруссии (порядка 18 млрд кВтч в год) и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.