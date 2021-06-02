Литва заплатила 16 млн евро за электроэнергию из Белоруссии после бойкота

«Этот фиговый листочек, это то, что латыши получили у российской торговой палаты документы о том, что никакого белорусского электричества у них нет, не может долго прикрывать данную ситуацию», – подчеркнул Масюлис. По его словам, обращение к латышскому оператору AST пока ничего не дало, а оператор биржи Nord Pool ведет расследование.