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Литва заплатила 16 млн евро за электроэнергию из Белоруссии после бойкота

Ведомости

Литва с начала текущего года заплатила за электроэнергию, выработанную Белоруссией, 16 млн евро, несмотря на принятый Сеймом (парламентом) республики закон о ее бойкоте. Об этом заявил руководитель литовского оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис, передает Delfi.

«16 млн евро белорусам заплатили за поступившее в Литву из Беларуси электричество – с начала года до 24 мая. Закон нарушается», — сказал Масюлис. Он пояснил, что в этом виноваты Латвия и Эстония, которые закупают белорусскую электроэнергию под видом российской.

«Этот фиговый листочек, это то, что латыши получили у российской торговой палаты документы о том, что никакого белорусского электричества у них нет, не может долго прикрывать данную ситуацию», – подчеркнул Масюлис. По его словам, обращение к латышскому оператору AST пока ничего не дало, а оператор биржи Nord Pool ведет расследование.

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В августе 2020 г. президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили о своем намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС. Власти прибалтийских стран считают, что станция «угрожает» их экологической безопасности. 1 сентября 2020 года пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой. В феврале первый энергоблок выработал первую энергию, его ввод в промышленную эксплуатацию состоится в июне. Со вводом двух энергоблоков БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии Белоруссии (порядка 18 млрд кВтч в год) и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.

Ранее по теме: Запуск первого блока БелАЭС состоится в июне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных