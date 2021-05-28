Запуск первого блока БелАЭС состоится в июне
Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
«У нас в июне будет уже дан пуск первому блоку атомной электростанции», — сказал Путин.
«Да, можно считать, что в этом смысле работа завершается. Это тоже еще один хороший пример нашего сотрудничества», — заключил Путин.
2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. В минэнерго отметили, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.