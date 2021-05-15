В минэнерго Белоруссии заявили о готовности экспортировать электроэнергию с БелАЭС

«Наша энергосистема самодостаточная, то есть мы полностью обеспечиваем потребность в электроэнергии за счет собственных генерирующих источников, но есть и возможность поставлять на экспорт. С учетом ввода БелАЭС мы будем иметь возрастающий потенциал в том числе для целей экспорта», — приводит его слова «Белта».