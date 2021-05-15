В минэнерго Белоруссии заявили о готовности экспортировать электроэнергию с БелАЭС
Белоруссия готова при необходимости обеспечить экспорт электроэнергии с Белорусской АЭС, заявил глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
«Наша энергосистема самодостаточная, то есть мы полностью обеспечиваем потребность в электроэнергии за счет собственных генерирующих источников, но есть и возможность поставлять на экспорт. С учетом ввода БелАЭС мы будем иметь возрастающий потенциал в том числе для целей экспорта», — приводит его слова «Белта».
Главной задачей отрасли остается обеспечение внутренних потребностей республики в электроэнергии, однако Белоруссия готова обеспечить ее поставки в страны Балтии и Украину, добавил министр.
2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. В минэнерго отметили, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.
1 сентября 2020 года пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском. Власти прибалтийских стран настаивают, что БелАЭС угрожает их экологической безопасности.