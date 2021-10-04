Власти Пензенской области ужесточили ограничения против коронавируса
Правительство Пензенской области с 4 октября ужесточило меры против коронавируса, в том числе запретив массовые мероприятия и работу фуд-кортов. Об этом сообщается на странице правительства региона во «ВКонтакте».
«С 4 октября в регионе запрещены массовые мероприятия, введен запрет на оказание услуг на ледовых катках, игровых площадках, приостановлена деятельность фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов», — сказано в сообщении.
Также в регионе усилен контроль за соблюдением мер профилактики заболеваемости COVID-19. Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас есть «много вопросов» к контролю за соблюдением масочного режима в стране.
По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. За последние сутки коронавирус обнаружили у 25 781 жителя страны — это максимум со 2 января 2021 г. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры. Например, сегодня Калининградская область объявила о введении QR-кодов для посещения заведений общественного питания, спортивных организаций, учреждений культуры и кинотеатров. До этого аналогичные меры предприняли Самарская область, Пермский край и Удмуртия.
За последние сутки в Пензенской области выявили 255 новых случаев коронавируса — это рекорд за все время пандемии. Общее число заболевших в регионе сейчас достигает 71 599. Умерли 2798 пациентов с COVID-19 в регионе.