Власти Пензенской области ужесточили ограничения против коронавируса

По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. За последние сутки коронавирус обнаружили у 25 781 жителя страны — это максимум со 2 января 2021 г. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры. Например, сегодня Калининградская область объявила о введении QR-кодов для посещения заведений общественного питания, спортивных организаций, учреждений культуры и кинотеатров. До этого аналогичные меры предприняли Самарская область, Пермский край и Удмуртия.