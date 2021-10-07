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В Пакистане в результате землетрясения погибли 20 человек

Ведомости

В результате землетрясения в провинции Белуджистан в Пакистане погибли 20 человек, более 300 человек ранены, заявил министр внутренних дел провинции Зиаулла Лангао, передает Al Jazeera.

«Полученная нами информация свидетельствует о том, что в результате землетрясения погибло 20 человек. Спасательные операции все еще продолжаются», — сказал Лагнао, добавив, что ранены 300 человек.

По данным Геологической службы США, в 1:01 мск толчки достигли магнитуды 5,9. Эпицентр землетрясения находился 100 км от столицы Белуджистана Кветты, на глубине 20 км. Al Jazeera сообщает, что его ощутили на себе жители города и ряд других населенных пунктов. Больше всех пострадал город Харнай, находящийся в труднодоступном районе без дорог с твердым покрытием, что осложняет прибытие спасательных команд. Кроме того, по данным France Presse, там прекратилось энергоснабжение, в том числе, местной больницы.

Последнее крупное землетрясение в этом районе произошло в 2015 г. Тогда в Пакистане и соседнем Афганистане погибли 400 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных