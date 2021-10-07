В Пакистане в результате землетрясения погибли 20 человек

По данным Геологической службы США, в 1:01 мск толчки достигли магнитуды 5,9. Эпицентр землетрясения находился 100 км от столицы Белуджистана Кветты, на глубине 20 км. Al Jazeera сообщает, что его ощутили на себе жители города и ряд других населенных пунктов. Больше всех пострадал город Харнай, находящийся в труднодоступном районе без дорог с твердым покрытием, что осложняет прибытие спасательных команд. Кроме того, по данным France Presse, там прекратилось энергоснабжение, в том числе, местной больницы.