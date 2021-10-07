В Пакистане в результате землетрясения погибли 20 человек
В результате землетрясения в провинции Белуджистан в Пакистане погибли 20 человек, более 300 человек ранены, заявил министр внутренних дел провинции Зиаулла Лангао, передает Al Jazeera.
«Полученная нами информация свидетельствует о том, что в результате землетрясения погибло 20 человек. Спасательные операции все еще продолжаются», — сказал Лагнао, добавив, что ранены 300 человек.
По данным Геологической службы США, в 1:01 мск толчки достигли магнитуды 5,9. Эпицентр землетрясения находился 100 км от столицы Белуджистана Кветты, на глубине 20 км. Al Jazeera сообщает, что его ощутили на себе жители города и ряд других населенных пунктов. Больше всех пострадал город Харнай, находящийся в труднодоступном районе без дорог с твердым покрытием, что осложняет прибытие спасательных команд. Кроме того, по данным France Presse, там прекратилось энергоснабжение, в том числе, местной больницы.
Последнее крупное землетрясение в этом районе произошло в 2015 г. Тогда в Пакистане и соседнем Афганистане погибли 400 человек.