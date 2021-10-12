Правительство планирует пожизненно лишать прав за пьяное вождение
Вице-премьер Марат Хуснуллин в начале сентября поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и о пожизненном лишении прав для нарушителей-рецидивистов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наказание будет применяться при достижении определенного уровня опьянения, однако пока неизвестно, какого именно.
Вторая идея — лишать за пьяное вождение не только водительского удостоверения, но и прав на управление всеми видами транспорта, включая снегоходы и спецтехнику, гидроциклы и яхты, а также самолеты и поезда, утверждает газета. Кроме того, правительство предлагает ограничивать в правах или лишить провинившегося права на оружие.
Согласно действующему законодательству, максимально допустимая норма алкоголя – 0,16 мг на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. В КоАП предусмотрены штраф и лишение прав за вождение в пьяном виде, а севший за руль пьяным повторно может сесть в тюрьму.
Хуснуллин пояснил изданию, что 88% всех смертей в ДТП, которые произошли из-за пьяного вождения, связаны с тем, что у виновников в крови более 1 промилле алкоголя. «Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания»,— пояснил вице-премьер.
МВД, Росгвардия, Ростехнадзор, Государственная инспекция маломерных судов МЧС и Росавиация должны выработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта, также будут ограничены права на хранение и ношение оружия. МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех, кого лишили прав за пьяное вождение. Также поручено проработать возможность пожизненного лишения прав за повторное вождение в нетрезвом виде. Официальный представитель Хуснуллина подтвердил изданию, что такое поручение было дано.
Вице-премьер отметил, что смертность в ДТП с пьяными водителями снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в авариях без их участия. В РЖД отказались от комментариев. Источник в Росавиации подтвердил, что поручение получено, предложения сейчас формируются. Официальный комментарий ведомство не предоставило.