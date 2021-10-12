Правительство планирует пожизненно лишать прав за пьяное вождение

МВД, Росгвардия, Ростехнадзор, Государственная инспекция маломерных судов МЧС и Росавиация должны выработать единый механизм ограничения прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта, также будут ограничены права на хранение и ношение оружия. МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех, кого лишили прав за пьяное вождение. Также поручено проработать возможность пожизненного лишения прав за повторное вождение в нетрезвом виде. Официальный представитель Хуснуллина подтвердил изданию, что такое поручение было дано.