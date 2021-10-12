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ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца этого года, если в ближайшие дни будут подписаны необходимые документы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника ВОЗ Сумию Сваминатан.

«Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс (оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования. – Ред.) продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом», — сообщила она.

Российская сторона, по словам Сваминатан, обещала, что документы «очень скоро» будут подписаны. Как только это произойдет, эксперты возобновят оценку досье и диалог по вакцине, а затем будет запланирована инспекция. Пока неизвестно, когда она состоится, но ВОЗ рассчитывает, что как можно скорее. «Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года и процесс может быть завершен», — подчеркнула Сваминатан. Она отметила, что, судя по предварительным данным, «Спутник V» — «очень хорошая вакцина».

Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Последняя приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила организации.

Ранее по теме: Посол Евросоюза обвинил Россию в затягивании процесса признания «Спутника V» в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных