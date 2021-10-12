ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца этого года, если в ближайшие дни будут подписаны необходимые документы, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника ВОЗ Сумию Сваминатан.
«Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс (оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования. – Ред.) продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом», — сообщила она.
Российская сторона, по словам Сваминатан, обещала, что документы «очень скоро» будут подписаны. Как только это произойдет, эксперты возобновят оценку досье и диалог по вакцине, а затем будет запланирована инспекция. Пока неизвестно, когда она состоится, но ВОЗ рассчитывает, что как можно скорее. «Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года и процесс может быть завершен», — подчеркнула Сваминатан. Она отметила, что, судя по предварительным данным, «Спутник V» — «очень хорошая вакцина».
Российская вакцина «Спутник V» пока не одобрена медицинским регулятором ЕС и ВОЗ. Последняя приостановила процесс одобрения препарата из-за проблем на одном из предприятий по его производству. В регуляторе ЕС заявили, что производитель не предоставил достаточно документов, доказывающих эффективность и безопасность вакцины. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила организации.