ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года

Российская сторона, по словам Сваминатан, обещала, что документы «очень скоро» будут подписаны. Как только это произойдет, эксперты возобновят оценку досье и диалог по вакцине, а затем будет запланирована инспекция. Пока неизвестно, когда она состоится, но ВОЗ рассчитывает, что как можно скорее. «Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года и процесс может быть завершен», — подчеркнула Сваминатан. Она отметила, что, судя по предварительным данным, «Спутник V» — «очень хорошая вакцина».