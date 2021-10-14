Норвежская полиция допустила теракт при нападении с луком в Конгсберге

«Инциденты в Конгсберге на данный момент выглядят как террористический акт, но расследование, которое ведет Юго-Восточный полицейский участок, более подробно разъяснит, чем были мотивированы инциденты», — говорится в сообщении в Twitter. Уровень угрозы в Норвегии по-прежнему считается умеренным, добавили в службе безопасности.