Норвежская полиция допустила теракт при нападении с луком в Конгсберге
Нападение с луком в норвежском городе Конгсберг, при котором погибли несколько человек, выглядит как террористический акт, заявили в службе безопасности полиции Норвегии.
«Инциденты в Конгсберге на данный момент выглядят как террористический акт, но расследование, которое ведет Юго-Восточный полицейский участок, более подробно разъяснит, чем были мотивированы инциденты», — говорится в сообщении в Twitter. Уровень угрозы в Норвегии по-прежнему считается умеренным, добавили в службе безопасности.
В результате стрельбы из лука в центре норвежского Конгсберга вечером 13 октября погибли пять человек. Нападавшему 37-летнему гражданину Дании, проживающему в городе, предъявлены обвинения. Мотивы его действий выясняются, заявили в полиции.