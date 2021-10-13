Несколько человек погибли в результате нападения в Норвегии
В результате нападения в норвежском городе Конгсберг погибли несколько человек, сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.
По предварительной информации, нападавший мужчина был вооружен луком и стрелами. Он был задержан сотрудниками полиции.
«Мужчина был задержан... по имеющейся информации, этот человек совершил нападение в одиночку. Несколько человек получили ранения и несколько были убиты», — рассказали в полиции.
Как отмечает издание, норвежские правоохранители пока не раскрывают точное количество жертв. При этом на место инцидента прибыло более 10 машин скорой помощи и два вертолета.