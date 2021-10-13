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Несколько человек погибли в результате нападения в Норвегии

Ведомости

В результате нападения в норвежском городе Конгсберг погибли несколько человек, сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

По предварительной информации, нападавший мужчина был вооружен луком и стрелами. Он был задержан сотрудниками полиции.

«Мужчина был задержан... по имеющейся информации, этот человек совершил нападение в одиночку. Несколько человек получили ранения и несколько были убиты», — рассказали в полиции.

Как отмечает издание, норвежские правоохранители пока не раскрывают точное количество жертв. При этом на место инцидента прибыло более 10 машин скорой помощи и два вертолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных