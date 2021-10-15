В Якутии и Приморье введут QR-коды для посещения общественных мест
Якутия и Приморье присоединились к списку российских регионов, в которых для посещения некоторых общественных мест нужно будет предъявить QR-код.
В Якутии система QR-кодов вводится для посетителей учреждений культуры, спорта и общественного питания старше 18 лет. С 20 октября подтверждение пройденного курса вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания инфекцией нужно будет для того, чтобы посетить театры, концерты, кинотеатры, музеи, библиотеки и т .д. С 25 октября без QR-кода нельзя будет попасть в фитнес-клуб, тренажерный зал, бассейн и спортзал. С 1 ноября система распространится и на заведения общепита.
Аналогичные меры также объявили власти Приморского края. QR-коды будут действовать с 15 ноября в кафе, учреждениях спорта и культуры.
QR-коды, подтверждающие вакцинацию и необходимые для посещения некоторых общественных мест и мероприятий, уже ввели более 20 российских регионов. Ранее такие требования объявили в Свердловской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Архангельской, Ульяновской, Белгородской, Самарской, Челябинской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Новосибирской, Воронежской, Курской областях, а также в Карелии, Коми, Пермском крае, Удмуртии, Чувашии, Татарстане, Севастополе, Мордовии, Кабардино-Балкарии и Чечне.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин допустил введение в городе «краткосрочных» ограничений, которые, однако, не помешают развитию города. В столице QR-коды для посещения ресторанов и кафе действовали с 28 июня по 18 июля.
В России на 13 октября были поставлены сразу два антирекорда с начала пандемии: по числу новых заражений коронавирусом (31 299 человек) и по числу скончавшихся (986 смертей). Больше всего смертей было задокументировано в Москве (72), в Петербурге (67) и в Свердловской области (41). По данным оперштаба, новые эпизоды фиксировались во всех регионах страны.