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В Якутии и Приморье введут QR-коды для посещения общественных мест

Ведомости

Якутия и Приморье присоединились к списку российских регионов, в которых для посещения некоторых общественных мест нужно будет предъявить QR-код.

В Якутии система QR-кодов вводится для посетителей учреждений культуры, спорта и общественного питания старше 18 лет. С 20 октября подтверждение пройденного курса вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания инфекцией нужно будет для того, чтобы посетить театры, концерты, кинотеатры, музеи, библиотеки и т .д. С 25 октября без QR-кода нельзя будет попасть в фитнес-клуб, тренажерный зал, бассейн и спортзал. С 1 ноября система распространится и на заведения общепита.

Аналогичные меры также объявили власти Приморского края. QR-коды будут действовать с 15 ноября в кафе, учреждениях спорта и культуры.

QR-коды, подтверждающие вакцинацию и необходимые для посещения некоторых общественных мест и мероприятий, уже ввели более 20 российских регионов. Ранее такие требования объявили в Свердловской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Архангельской, Ульяновской, Белгородской, Самарской, Челябинской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Новосибирской, Воронежской, Курской областях, а также в Карелии, Коми, Пермском крае, Удмуртии, Чувашии, Татарстане, Севастополе, Мордовии, Кабардино-Балкарии и Чечне.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин допустил введение в городе «краткосрочных» ограничений, которые, однако, не помешают развитию города. В столице QR-коды для посещения ресторанов и кафе действовали с 28 июня по 18 июля.

В России на 13 октября были поставлены сразу два антирекорда с начала пандемии: по числу новых заражений коронавирусом (31 299 человек) и по числу скончавшихся (986 смертей). Больше всего смертей было задокументировано в Москве (72), в Петербурге (67) и в Свердловской области (41). По данным оперштаба, новые эпизоды фиксировались во всех регионах страны.

Ранее по теме: Власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды в ресторанах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных