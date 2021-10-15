В Якутии и Приморье введут QR-коды для посещения общественных мест

В Якутии система QR-кодов вводится для посетителей учреждений культуры, спорта и общественного питания старше 18 лет. С 20 октября подтверждение пройденного курса вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания инфекцией нужно будет для того, чтобы посетить театры, концерты, кинотеатры, музеи, библиотеки и т .д. С 25 октября без QR-кода нельзя будет попасть в фитнес-клуб, тренажерный зал, бассейн и спортзал. С 1 ноября система распространится и на заведения общепита.