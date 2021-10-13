Власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды в ресторанах

«Новых ограничений пока нет. Настоятельно просят соблюдать все те требования, которые и были. Температурный контроль, маски, отсутствие толпы на танцполах и т. д. Проверки возобновятся, все штрафы, как и были. 300 (000 руб. — Ред.) за первое нарушение, далее до 1 млн и закрытия. В целом пока ничего нового. Просто требуют выполнять то, что и надо было выполнять», — написал он в своем Telegram-канале.