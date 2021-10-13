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Власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды в ресторанах

Ведомости

Власти Москвы пока не планируют вводить дополнительные ограничения для ресторанов и кафе, введение QR-кодов для посещения также пока не планируется. Об этом сообщил президент ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий, который был участником совещания в мэрии Москвы с представителями отрасли. 

«Новых ограничений пока нет. Настоятельно просят соблюдать все те требования, которые и были. Температурный контроль, маски, отсутствие толпы на танцполах и т. д. Проверки возобновятся, все штрафы, как и были. 300 (000 руб. — Ред.) за первое нарушение, далее до 1 млн и закрытия. В целом пока ничего нового. Просто требуют выполнять то, что и надо было выполнять», — написал он в своем Telegram-канале. 

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с Forbes заявил, что цель сегодняшнего совещания была больше воспитательная. «Указы нужно соблюдать. Про штрафы напомнили, про возможные закрытия. И чтобы масочки никто не забывал надевать», — сказал Немерюк. 

О том, что 13 октября должно состояться совещание в мэрии с представителями ресторанной отрасли, накануне написал Левицкий в своем Telegram-канале. Тема совещания: «по вопросу соблюдения ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности».

Обязательная система QR-кодов в ресторанах и кафе действовала в Москве с 28 июня по 18 июля: ресторанам было запрещено работать в ночное время, а попасть в московские заведения общепита (за исключением летних веранд) могли только по QR-коду, который можно было получить после вакцинации, болезни или отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение 72 часов. Эти ограничения были сняты 19 июля.  

В Москве за последние сутки выявили 4410 случаев заражения коронавирусом. Прирост заболеваемости в городе снижается третий день подряд. 1457 человек госпитализированы, 562 находятся на ИВЛ. По России было зарегистрировано 28 717 случаев заражения коронавирусом, при этом второй день подряд фиксируется рекорд смертей от COVID-19: за последние сутки в России от коронавируса скончались 984 человека. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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