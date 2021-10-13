Бизнес-омбудсмен предложила ввести QR-коды для покупки алкоголя
Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам. По ее мнению, это послужит для россиян стимулом вакцинироваться от коронавируса.
«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно», — сказала Татулова в беседе с радио «Говорит Москва».
Татулова — соосновательница сети семейных кафе «АндерCон» — признала, что такая инициатива, скорее всего, не будет принята, потому что она может вызвать «народное волнение».
«Но на самом деле эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя. Если это будет введено, то это [QR-коды] будет гораздо более существенно. Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны — это очень весомая неприятность, поэтому, возможно, это бы дало результат», — добавила она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос ввода QR-кодов на покупку алкогольных напитков не обсуждался.
Бизнес-омбудсмен также раскритиковала идею введения QR-кодов на посещение заведений общепита. «Для ресторанов это беда, потому что они как утопающий, который успевает глотнуть воздуха между волнами. Только попытались закрыть предыдущие убытки — и уже наступили следующие. Мы сейчас видим статистику из регионов, в которых вводятся коды, — это выручка, упавшая на 80–90%, как это было в Москве в период эпидемии», — сказала Татулова. Она добавила, что ресторанный бизнес столкнулся с массовым оттоком работников.
Систему QR-кодов из-за коронавируса ввели уже более 20 регионов страны. QR-коды с информацией о вакцинации против нового коронавируса или перенесенном COVID-19 необходимо предъявлять при посещении общепита, кино, театров, выставок, спортивных залов, бассейнов, фитнес-клубов, салонов красоты и других общественных мест. В некоторых регионах разрешается предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
QR-коды уже действовали в Москве с 28 июня по 19 июля для посещения заведений общественного питания. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил решение отменить эту систему возросшими темпами вакцинации. Накануне РБК сообщил со ссылкой на источник в мэрии, что власти города обсуждают возможность возвращения QR-кодов для посещения ресторанов, если заболеваемость в столице достигнет 6000–7000 в день. Другой собеседник назвал достаточной причиной для введения ограничений цифру в 7000–9000 заболевших в день.
В Москве за последние сутки было задокументировано 4410 новых случаев заражения, 1457 госпитализаций и 72 смерти, связанные COVID-19. Двумя днями ранее оперштаб сообщал, что число госпитализаций за последние две недели выросло в два раза, а заболеваемость — в полтора раза.