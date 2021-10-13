Бизнес-омбудсмен предложила ввести QR-коды для покупки алкоголя

«Но на самом деле эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя. Если это будет введено, то это [QR-коды] будет гораздо более существенно. Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны — это очень весомая неприятность, поэтому, возможно, это бы дало результат», — добавила она.