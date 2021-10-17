Минтранс и МВД предложили запретить остановку на «островках безопасности»
Министерство транспорта и МВД предложили внести изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются островков безопасности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления правительства.
Сейчас на «островках безопасности» приходится размещать малые архитектурные формы или бетонные блоки. Это необходимо, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки, но ухудшает облик города и снижает безопасность движения, особенно по ночам и зимой, отмечают авторы пояснительной записки.
В Минтрансе и МВД считают, что запрет остановки в таких местах улучшит видимость и повысит безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах. Также предлагается ввести новые дорожные знаки: 8.26 «Зарядка электромобилей» и 3.34 «Движение автобусов запрещено». Второй знак не будет распространяться на движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.
Кроме того, ведомства предложили ввести новую дорожную разметку, чтобы обозначать диагональный переход, и совместить дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».
В прошлом году Минтранс разработал проект изменений в правила дорожного движения, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на проект правок. Речь шла о новых правилах тонировки, запрете парковки на «островках безопасности», расширении зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и ограничении скорости для автобусов.