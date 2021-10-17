Минтранс и МВД предложили запретить остановку на «островках безопасности»

В Минтрансе и МВД считают, что запрет остановки в таких местах улучшит видимость и повысит безопасность движения на пересечениях и пешеходных переходах. Также предлагается ввести новые дорожные знаки: 8.26 «Зарядка электромобилей» и 3.34 «Движение автобусов запрещено». Второй знак не будет распространяться на движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.