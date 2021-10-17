В Тыве введут QR-коды для посещения ресторанов и торговых центров

В России на 17 октября за сутки зафиксировали 34 303 случая коронавируса, что стало максимальным числом за все время пандемии. Скончались 997 человек. Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. Накануне в стране был установлен рекорд смертности от COVID-19 — за сутки погибли 1002 пациента.