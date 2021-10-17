В Тыве введут QR-коды для посещения ресторанов и торговых центров
Республика Тыва с 1 ноября вводит QR-коды для посещения объектов культуры, спорта, общественного питания, торговых центров, гостиниц и других объектов, сообщает Роспотребнадзор республики.
О решении внедрить систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, объявила на заседании оперштаба руководитель ведомства Людмила Салчак. По ее словам, в Тыве наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом среди детей. За последние четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев заражения, среди них 85 случаев среди детей до 17 лет.
«Доля детей среди заболевших составила 36%, что говорит о необходимости усиления мер защиты в образовательных и дошкольных организациях, на объектах дополнительного образования детей», — отметила Салчак.
Также наблюдается высокая заболеваемость среди невакцинированных людей, отметила глава Роспотребнадзора. Вакцинация должна охватить не менее 80% взрослых до 13 ноября, постановление об этом было подписано на днях. В республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, включая семейные торжества, говорится в сообщении.
QR-коды, подтверждающие вакцинацию и необходимые для посещения некоторых общественных мест и мероприятий, уже ввели более 20 российских регионов. Ранее к списку таких регионов присоединились Якутия и Приморье.
В России на 17 октября за сутки зафиксировали 34 303 случая коронавируса, что стало максимальным числом за все время пандемии. Скончались 997 человек. Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. Накануне в стране был установлен рекорд смертности от COVID-19 — за сутки погибли 1002 пациента.