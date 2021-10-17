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В Тыве введут QR-коды для посещения ресторанов и торговых центров

Ведомости

Республика Тыва с 1 ноября вводит QR-коды для посещения объектов культуры, спорта, общественного питания, торговых центров, гостиниц и других объектов, сообщает Роспотребнадзор республики.

О решении внедрить систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, объявила на заседании оперштаба руководитель ведомства Людмила Салчак. По ее словам, в Тыве наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом среди детей. За последние четыре дня в республике зарегистрировано 236 случаев заражения, среди них 85 случаев среди детей до 17 лет. 

«Доля детей среди заболевших составила 36%, что говорит о необходимости усиления мер защиты в образовательных и дошкольных организациях, на объектах дополнительного образования детей», — отметила Салчак.

Также наблюдается высокая заболеваемость среди невакцинированных людей, отметила глава Роспотребнадзора. Вакцинация должна охватить не менее 80% взрослых до 13 ноября, постановление об этом было подписано на днях. В республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, включая семейные торжества, говорится в сообщении.

QR-коды, подтверждающие вакцинацию и необходимые для посещения некоторых общественных мест и мероприятий, уже ввели более 20 российских регионов. Ранее к списку таких регионов присоединились Якутия и Приморье. 

В России на 17 октября за сутки зафиксировали 34 303 случая коронавируса, что стало максимальным числом за все время пандемии. Скончались 997 человек. Заболеваемость коронавирусом и смертность начали резко расти в середине сентября. Накануне в стране был установлен рекорд смертности от COVID-19 — за сутки погибли 1002 пациента.

Ранее по теме: В Якутии и Приморье введут QR-коды для посещения общественных мест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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