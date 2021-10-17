Экс-замначальника из Минобороны приговорили к пяти годам колонии за взятку
Бывший заместитель начальника отдела одного из департаментов Минобороны России Федор Дюльгер приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По данным суда, Дюльгер на момент совершения преступления работал заместителем руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. Сейчас он уволен в запас.
Приговор не был обжалован и пока не вступил в законную силу, уточнили в суде. Дюльгер признал вину, но просил квалифицировать свои действия не как взятку, а как мошенничество в крупном размере (ст. 159 УК РФ).
Гособвинение запросило для него девять лет колонии строгого режима, но суд назначил ему наказание ниже минимального предела по предъявленному обвинению.
В марте Хамовнический суд Москвы признал виновным в получении взятки бывшего замначальника управления департамента госзакупок Минобороны Александра Борувкова и приговорил к 6,5 года колонии и штрафу в размере 368 млн руб.
Летом бывший глава продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал в суде вину по делу о хищении более 1 млрд руб.