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Экс-замначальника из Минобороны приговорили к пяти годам колонии за взятку

Ведомости

Бывший заместитель начальника отдела одного из департаментов Минобороны России Федор Дюльгер приговорен к пяти годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 

По данным суда, Дюльгер на момент совершения преступления работал заместителем руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. Сейчас он уволен в запас.

Приговор не был обжалован и пока не вступил в законную силу, уточнили в суде. Дюльгер признал вину, но просил квалифицировать свои действия не как взятку, а как мошенничество в крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Гособвинение запросило для него девять лет колонии строгого режима, но суд назначил ему наказание ниже минимального предела по предъявленному обвинению.

В марте Хамовнический суд Москвы признал виновным в получении взятки бывшего замначальника управления департамента госзакупок Минобороны Александра Борувкова и приговорил к 6,5 года колонии и штрафу в размере 368 млн руб. 

Летом бывший глава продовольственного управления Минобороны России полковник Александр Бережной частично признал в суде вину по делу о хищении более 1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных