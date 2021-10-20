В Японии после землетрясения всплыли корабли времен Второй мировой войны

Остров Иводзима вулканического происхождения, находится на 1200 км к югу от Токио. На острове нет постоянного населения, но действует авиабаза Морских сил самообороны Японии. Битва за Иводзиму началась 16 февраля и закончилась 26 марта 1945 г. победой США. Это было первое сражение США на территории Японии.