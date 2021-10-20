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В Японии после землетрясения всплыли корабли времен Второй мировой войны

Ведомости

Из-за землетрясения в районе японского острова Иводзима на поверхность поднялись части кораблей, потопленных во время Второй мировой войны, сообщил телеканал Asahi.

По данным издания, со дна поднялись останки 24 японских транспортных кораблей, которые захватили и потопили войска США в битве за Иводзиму. Затем корабли переместили в западную часть острова и использовали как волнорезы. 

Директор Центра содействия исследованиям вулканов Национального института науки и техники по предотвращению стихийных бедствий Сетсуя Наката сообщил, что на Иводзиме может произойти большое извержение. Сурибати — самый взрывоопасный вулкан Иводзимы среди 110 действующих японских вулканов. 

Остров Иводзима вулканического происхождения, находится на 1200 км к югу от Токио. На острове нет постоянного населения, но действует авиабаза Морских сил самообороны Японии. Битва за Иводзиму началась 16 февраля и закончилась 26 марта 1945 г. победой США. Это было первое сражение США на территории Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных