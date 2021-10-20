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Умер сыгравший Мориарти актер Виктор Евграфов

Ведомости

На 74-м году жизни скончался актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советской киноленте «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Об этом сообщили в киностудии «Самарафильм». 

«Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». 

Там уточнили, что, по информации киностудии, у актера оторвался тромб. 

«Предположительно, заслуженного артиста России Виктора Ивановича Евграфова похоронят на «Аллее актеров» самарского городского кладбища», — отмечается в сообщении. 

С 2000-х гг. актер жил в Самарской области, руководил студией «Коловрат» в городе Тольятти. С 2004 г. был доцентом в Волжском университете имени Татищева (Тольятти), художественным руководителем двух актерских курсов. Всего в кинокарьере Виктора Евграфова более 30 ролей в качестве актера и каскадера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных