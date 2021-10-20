Умер сыгравший Мориарти актер Виктор Евграфов
На 74-м году жизни скончался актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советской киноленте «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Об этом сообщили в киностудии «Самарафильм».
«Умер Виктор Иванович Евграфов — самый главный Мориарти мирового кинематографа», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Там уточнили, что, по информации киностудии, у актера оторвался тромб.
«Предположительно, заслуженного артиста России Виктора Ивановича Евграфова похоронят на «Аллее актеров» самарского городского кладбища», — отмечается в сообщении.
С 2000-х гг. актер жил в Самарской области, руководил студией «Коловрат» в городе Тольятти. С 2004 г. был доцентом в Волжском университете имени Татищева (Тольятти), художественным руководителем двух актерских курсов. Всего в кинокарьере Виктора Евграфова более 30 ролей в качестве актера и каскадера.