Умер сыгравший Мориарти актер Виктор Евграфов

С 2000-х гг. актер жил в Самарской области, руководил студией «Коловрат» в городе Тольятти. С 2004 г. был доцентом в Волжском университете имени Татищева (Тольятти), художественным руководителем двух актерских курсов. Всего в кинокарьере Виктора Евграфова более 30 ролей в качестве актера и каскадера.