Путин рассказал о разговорах с друзьями на тему вакцинации от коронавируса

Президент отметил, что такие слова странно слышать от людей с хорошим образованием и научными степенями. Он напомнил, что в России есть надежная, эффективная вакцина от коронавируса. Путин добавил, что есть только два способа пройти через период пандемии: переболеть или сделать прививку. «Ну лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий», — подчеркнул президент.