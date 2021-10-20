Путин рассказал о разговорах с друзьями на тему вакцинации от коронавируса
Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством рассказал о разговорах со своими близкими и друзьями на тему вакцинации от коронавируса. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям. Иногда даже, честно говоря, вот эти разговоры странными являются. Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников:
- Привился?
- А ты привился?
- Нет пока.
- Я подожду, пока ты привьешься.
Хорошо, вот я привился. Спрашиваю:
- Привился?
- Нет
- Почему?
- Ну, не знаю, подожду пока».
Президент отметил, что такие слова странно слышать от людей с хорошим образованием и научными степенями. Он напомнил, что в России есть надежная, эффективная вакцина от коронавируса. Путин добавил, что есть только два способа пройти через период пандемии: переболеть или сделать прививку. «Ну лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий», — подчеркнул президент.
Сегодня Путин поддержал введение в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Регионы, в которых наиболее сложная ситуация с коронавирусом, смогут ввести такой режим раньше. По данным оперштаба, прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 51 млн человек, двумя компонентами — 47,6 млн. Вакцинировались от коронавируса 45% россиян, цель — вакцинация 80% населения.