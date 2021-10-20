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Путин рассказал о разговорах с друзьями на тему вакцинации от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством рассказал о разговорах со своими близкими и друзьями на тему вакцинации от коронавируса. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям. Иногда даже, честно говоря, вот эти разговоры странными являются. Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников: 

- Привился?

- А ты привился?

- Нет пока. 

- Я подожду, пока ты привьешься. 

Хорошо, вот я привился. Спрашиваю:

- Привился?

- Нет

- Почему?

- Ну, не знаю, подожду пока». 

Президент отметил, что такие слова странно слышать от людей с хорошим образованием и научными степенями. Он напомнил, что в России есть надежная, эффективная вакцина от коронавируса. Путин добавил, что есть только два способа пройти через период пандемии: переболеть или сделать прививку. «Ну лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий», — подчеркнул президент.

Сегодня Путин поддержал введение в России режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Регионы, в которых наиболее сложная ситуация с коронавирусом, смогут ввести такой режим раньше. По данным оперштаба, прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали более 51 млн человек, двумя компонентами — 47,6 млн. Вакцинировались от коронавируса 45% россиян, цель — вакцинация 80% населения.

Ранее по теме: Путин поддержал введение режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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