В Белоруссии начались задержания подписчиков «экстремистских» телеграм-каналов

13 октября в ГУБОП сообщили, что подписчики Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования (ст. 361-1 УК РБ). Санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.