В Белоруссии начались задержания подписчиков «экстремистских» телеграм-каналов
Правоохранительные органы Белоруссии 25 октября задержали в Гомеле 24 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Сегодня, 26 октября, задержания продолжаются, первые прошли в Бресте, отметили правозащитники.
На некоторых из задержанных составили протоколы за распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ст. 19.11 КоАП РБ), уточнили правозащитники.
Информация о задержании за подписку на телеграм-каналы, которые были признаны экстремистскими, содержится в канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).
13 октября в ГУБОП сообщили, что подписчики Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования (ст. 361-1 УК РБ). Санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
«ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями», — говорилось в заявлении МВД Белоруссии.
По данным на 13 октября, в Белоруссии более 100 каналов были признаны экстремистскими. В их числе — канал издания Tut.by, канал объединения экс-сотрудников силовых структур Белоруссии Bypol и канал Nexta.