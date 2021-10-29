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Власти Москвы планируют выделить на видеонаблюдение почти 10 млрд рублей

Ведомости

Власти Москвы планируют выделить 9,8 млрд руб. на поддержание работы и развитие городской системы видеонаблюдения. Такая сумма заложена в проект городского бюджета на 2022 г., рассказал 29 октября замруководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев.

Эта сумма будет потрачена в том числе на функционирование 214 000 камер и передачу с них видеоизображения в единый центр хранения данных, рассказал Дитятев, представляя в пятницу проект городского бюджета на заседании комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновациям и информационным технологиям. На январь 2021 г. в городе работало около 189 000 камер.

Правительство направило депутатам на утверждение проект бюджета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг., согласно которому дефицит столичного бюджета составит 372 млрд руб. в 2022 г., 288 млрд — в 2023 и 225,1 млрд — в 2024. На развитие транспортной системы в 2022–2024 гг. предлагается выделить 2,5 трлн руб. (на 400 млрд руб. больше, чем в прошлогоднем бюджете), на здравоохранение заложено 2,4 трлн руб. (на 300 млрд больше), на образование — 1,38 трлн руб. (на 120 млн больше). Заметно выросли планируемые бюджетные расходы на программу «Жилье». В ближайшие три года на нее хотят потратить 869 млрд руб. (в прошлой версии бюджета — 678 млрд).

Ранее по теме: В Москве хотят урезать расходы по программе «Моя улица» на 1,7 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных