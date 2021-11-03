Газета
Общество

МГУ вернется к очным занятиям 8 ноября

Ведомости

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 8 ноября вернется к очным занятиям при частичном использовании дистанционных образовательных технологий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Соответствующий приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Начиная с 8 ноября 2021 года приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае осложнения эпидемиологической ситуации предусмотрен перевод учебного процесса на определенных факультетах на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с сохранением надлежащего качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в полном объеме», — сообщили в пресс-службе.

3 ноября президент МФТИ Николай Кудрявцев сообщил, что в Москве и Подмосковье в качестве эксперимента введут возможность посещения университетов при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19. 2 ноября Минобрнауки разрешило вузам самостоятельно определить формат обучения после окончания «длинных каникул» 8 ноября — в виде самостоятельной работы или в дистанционном режиме.

С 28 октября по 7 ноября в Москве и Подмосковье объявлены нерабочие дни. Этот режим продлеваться не будет, объявили ранее столичные и областные власти, однако несколько других регионов уже сообщили о его продлении.

Ранее по теме: Студенты Москвы и Подмосковья смогут посещать вузы по QR-кодам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных