МГУ вернется к очным занятиям 8 ноября
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 8 ноября вернется к очным занятиям при частичном использовании дистанционных образовательных технологий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Соответствующий приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий.
«Начиная с 8 ноября 2021 года приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае осложнения эпидемиологической ситуации предусмотрен перевод учебного процесса на определенных факультетах на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с сохранением надлежащего качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в полном объеме», — сообщили в пресс-службе.
3 ноября президент МФТИ Николай Кудрявцев сообщил, что в Москве и Подмосковье в качестве эксперимента введут возможность посещения университетов при предъявлении QR-кода о вакцинации от COVID-19. 2 ноября Минобрнауки разрешило вузам самостоятельно определить формат обучения после окончания «длинных каникул» 8 ноября — в виде самостоятельной работы или в дистанционном режиме.
С 28 октября по 7 ноября в Москве и Подмосковье объявлены нерабочие дни. Этот режим продлеваться не будет, объявили ранее столичные и областные власти, однако несколько других регионов уже сообщили о его продлении.