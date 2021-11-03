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Общество

В Узбекистане уволили главу регулятора из-за «непродуманной» блокировки соцсетей

Ведомости

Глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназорат) Голибшер Зияев был отстранен от исполнения обязанностей после ограничения в стране доступа к нескольким популярным социальным сетям. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Меры в отношении Зияева были приняты из-за «непродуманных и несогласованных действий» Узкомназората, говорится в сообщении. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в своем Telegram-канале, что доступ ко всем соцсетям будет восстановлен «в скором времени».

Кроме того, были сняты ограничения на работу Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, LinkedIn, соцсетей «Одноклассники» и «Мой Мир», следует из данных ведомства. Ранее эти соцсети были внесены в реестр нарушителей закона страны о персональных данных.

Законодательство Узбекистана требует, чтобы персональные данные граждан страны хранились на ее территории, поэтому все интернет-сервисы обязаны размещать свои серверы на территории республики.

Ранее за нарушения этого требования в стране был ограничен доступ пользователей к соцсетям и мессенджерам Twitter, TikTok, Skype, «ВКонтакте» и WeChat.

Ранее по теме: В Узбекистане ограничили доступ к крупнейшим соцсетям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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