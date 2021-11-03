В Узбекистане уволили главу регулятора из-за «непродуманной» блокировки соцсетей
Глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназорат) Голибшер Зияев был отстранен от исполнения обязанностей после ограничения в стране доступа к нескольким популярным социальным сетям. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Меры в отношении Зияева были приняты из-за «непродуманных и несогласованных действий» Узкомназората, говорится в сообщении. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в своем Telegram-канале, что доступ ко всем соцсетям будет восстановлен «в скором времени».
Кроме того, были сняты ограничения на работу Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, LinkedIn, соцсетей «Одноклассники» и «Мой Мир», следует из данных ведомства. Ранее эти соцсети были внесены в реестр нарушителей закона страны о персональных данных.
Законодательство Узбекистана требует, чтобы персональные данные граждан страны хранились на ее территории, поэтому все интернет-сервисы обязаны размещать свои серверы на территории республики.
Ранее за нарушения этого требования в стране был ограничен доступ пользователей к соцсетям и мессенджерам Twitter, TikTok, Skype, «ВКонтакте» и WeChat.