В Узбекистане уволили главу регулятора из-за «непродуманной» блокировки соцсетей

Глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназорат) Голибшер Зияев был отстранен от исполнения обязанностей после ограничения в стране доступа к нескольким популярным социальным сетям. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.