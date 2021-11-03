СМИ узнали о предписании Росздравнадзора докладывать об антипрививочниках в СК
Региональные отделения Росздравнадзора получили распоряжение передавать правоохранительным органам сведения о гражданах, участвующих в антипрививочной кампании. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на копию письма Росздравнадзора за подписью главы ведомства Аллы Самойловой. Подлинность документа подтвердила изданию пресс-служба Росздравнадзора.
Согласно распоряжению, сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать об антипрививочниках в следственные органы и прокуратуру, при этом особое внимание поручено обращать на медработников, выступающих против вакцинации.
Речь идет о действиях, имеющих признаки правонарушений, подпадающих под ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. Максимальное наказание по ст. 207.1 — до трех лет лишения свободы, по ст. 207.2 — до пяти лет, если нарушитель признан виновным в смерти человека или иных тяжких последствиях.
В течение трех дней после передачи информации в прокуратуру или следственные органы территориальные органы Росздравнадзора должны известить об этом центральный аппарат ведомства. По данным издания, письмо появилось после заседания оперативного штаба Минздрава, на котором тот «был настроен жестко» против антипрививочного движения.
3 ноября глава управления Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская сообщила, что ее ведомство направило в городскую прокуратуру пять заявлений о распространении «заведомо ложной информации» о вреде вакцинации против COVID-19.