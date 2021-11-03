СМИ узнали о предписании Росздравнадзора докладывать об антипрививочниках в СК

Речь идет о действиях, имеющих признаки правонарушений, подпадающих под ст. 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. Максимальное наказание по ст. 207.1 — до трех лет лишения свободы, по ст. 207.2 — до пяти лет, если нарушитель признан виновным в смерти человека или иных тяжких последствиях.