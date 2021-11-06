Коронавирус впервые выявили у гиен
Две гиены в зоопарке Денвера (штат Колорадо, США) заразились коронавирусом — их тест показал положительный результат. Это первые официально зарегистрированные случаи заражения среди этого виджа животных в мире, сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, гиен решили протестировать на коронавирус после того, как в зоопарке заболели другие животные. Помимо гиен положительный текст на коронавирус «сдали» 11 львов и два тигра.
Специалисты зоопарка ожидают, что гиены смогу полностью выздороветь после заражения коронавирусом, который сопровождается у них такими симптомами, как кашель и хандра. Другие животные, которые ранее заразились коронавирусом, уже выздоровели или находятся на пути к выздоровлению.
По информации американского министерства сельского хозяйства, коронавирус уже был выявлен у многих видов животных по всему миру, чаще всего они им заражаются после близкого контакта с заболевшим человеком. Риск заражения человека от животного специалисты ведомства оценивают как низкий, однако людям с коронавирусом стоит избегать близкого контакта с животными, в том числе домашними, чтобы не заразить их.