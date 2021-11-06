Коронавирус впервые выявили у гиен

По информации американского министерства сельского хозяйства, коронавирус уже был выявлен у многих видов животных по всему миру, чаще всего они им заражаются после близкого контакта с заболевшим человеком. Риск заражения человека от животного специалисты ведомства оценивают как низкий, однако людям с коронавирусом стоит избегать близкого контакта с животными, в том числе домашними, чтобы не заразить их.