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Общество

Коронавирус впервые выявили у гиен

Ведомости

Две гиены в зоопарке Денвера (штат Колорадо, США) заразились коронавирусом — их тест показал положительный результат. Это первые официально зарегистрированные случаи заражения среди этого виджа животных в мире, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, гиен решили протестировать на коронавирус после того, как в зоопарке заболели другие животные. Помимо гиен положительный текст на коронавирус «сдали» 11 львов и два тигра.

Специалисты зоопарка ожидают, что гиены смогу полностью выздороветь после заражения коронавирусом, который сопровождается у них такими симптомами, как кашель и хандра. Другие животные, которые ранее заразились коронавирусом, уже выздоровели или находятся на пути к выздоровлению.

По информации американского министерства сельского хозяйства, коронавирус уже был выявлен у многих видов животных по всему миру, чаще всего они им заражаются после близкого контакта с заболевшим человеком. Риск заражения человека от животного специалисты ведомства оценивают как низкий, однако людям с коронавирусом стоит избегать близкого контакта с животными, в том числе домашними, чтобы не заразить их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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