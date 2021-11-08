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Минэкономразвития раскритиковало идею упростить требования к автошколам

Ведомости

Минэкономразвития дало отрицательное заключение на проект приказа Минпросвещения о введении новых примерных программ подготовки водителей, на основе которых автошколы создают свои программы, сообщил «Коммерсантъ». 

Нынешние примерные программы, которые действуют с 2014 г., признаны устаревшими. К документу разработали два пакета поправок: о полной переработке учебных курсов и о точечных изменениях, которые планировалось ввести в этом году. В проекте предлагалось разрешить учить вождению на автомагистралях, перераспределять часы занятий в пользу практики на дороге и т.д.

Также министерство предложило отменить требование для автошкол иметь учебную площадку в 0,24 га: в новом документе предлагается иметь площадку, чтобы на ней можно было выполнять испытательные упражнения. В Минэкономразвития заявили, что Минпросвещения не обосновало отмену этого требования. По мнению Минэка, неясно, площадку какого размера считать «достаточной». Министерство предложило сначала проанализировать практику применения действующей нормы. В Минпросвещения не ответили на запрос издания. 

Министерства могут в дальнейшем урегулировать разногласия, или же проект приказа с отрицательным заключением отправится на регистрацию в Минюст, отметило издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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