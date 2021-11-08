Минэкономразвития раскритиковало идею упростить требования к автошколам

Также министерство предложило отменить требование для автошкол иметь учебную площадку в 0,24 га: в новом документе предлагается иметь площадку, чтобы на ней можно было выполнять испытательные упражнения. В Минэкономразвития заявили, что Минпросвещения не обосновало отмену этого требования. По мнению Минэка, неясно, площадку какого размера считать «достаточной». Министерство предложило сначала проанализировать практику применения действующей нормы. В Минпросвещения не ответили на запрос издания.