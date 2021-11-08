Минэкономразвития раскритиковало идею упростить требования к автошколам
Минэкономразвития дало отрицательное заключение на проект приказа Минпросвещения о введении новых примерных программ подготовки водителей, на основе которых автошколы создают свои программы, сообщил «Коммерсантъ».
Нынешние примерные программы, которые действуют с 2014 г., признаны устаревшими. К документу разработали два пакета поправок: о полной переработке учебных курсов и о точечных изменениях, которые планировалось ввести в этом году. В проекте предлагалось разрешить учить вождению на автомагистралях, перераспределять часы занятий в пользу практики на дороге и т.д.
Также министерство предложило отменить требование для автошкол иметь учебную площадку в 0,24 га: в новом документе предлагается иметь площадку, чтобы на ней можно было выполнять испытательные упражнения. В Минэкономразвития заявили, что Минпросвещения не обосновало отмену этого требования. По мнению Минэка, неясно, площадку какого размера считать «достаточной». Министерство предложило сначала проанализировать практику применения действующей нормы. В Минпросвещения не ответили на запрос издания.
Министерства могут в дальнейшем урегулировать разногласия, или же проект приказа с отрицательным заключением отправится на регистрацию в Минюст, отметило издание.