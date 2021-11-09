Лавров назвал причину ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане
Случаи проявления ксенофобии в отношении русскоязычных людей в Казахстане появились в результате применения специальных информационных методик извне, чтобы культивировать местечковый национализм и дискредитировать сотрудничество с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье для «Российской газеты».
«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что уровень двусторонних отношений позволяет оперативно принимать совместные меры по каждому такому случаю. Для этого задействуют линии МИД, органов правопорядка и юстиции и администраций президентов.
В конце августа этого года в Казахстане завели уголовное дело о возбуждении национальной розни за публикацию видео о так называемых «языковых рейдах». Житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на канале YouTube несколько видео, на которых записаны конфликты с сотрудниками магазинов и общепита, которые не могли обслужить его на казахском.
В описании автор роликов называет их «фашистами» и «гастарбайтерами», писали «РИА Новости». В МВД Казахстана заявляли, что проверят видео. МВД России запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.