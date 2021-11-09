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Лавров назвал причину ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане

Ведомости

Случаи проявления ксенофобии в отношении русскоязычных людей в Казахстане появились в результате применения специальных информационных методик извне, чтобы культивировать местечковый национализм и дискредитировать сотрудничество с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье для «Российской газеты». 

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что уровень двусторонних отношений позволяет оперативно принимать совместные меры по каждому такому случаю. Для этого задействуют линии МИД, органов правопорядка и юстиции и администраций президентов. 

В конце августа этого года в Казахстане завели уголовное дело о возбуждении национальной розни за публикацию видео о так называемых «языковых рейдах». Житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на канале YouTube несколько видео, на которых записаны конфликты с сотрудниками магазинов и общепита, которые не могли обслужить его на казахском.

В описании автор роликов называет их «фашистами» и «гастарбайтерами», писали «РИА Новости». В МВД Казахстана заявляли, что проверят видео. МВД России запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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