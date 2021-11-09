Лавров назвал причину ксенофобии в отношении русскоговорящих в Казахстане

В конце августа этого года в Казахстане завели уголовное дело о возбуждении национальной розни за публикацию видео о так называемых «языковых рейдах». Житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на канале YouTube несколько видео, на которых записаны конфликты с сотрудниками магазинов и общепита, которые не могли обслужить его на казахском.