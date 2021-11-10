В Совфеде оценили возможность введения обязательной вакцинации
Действующее законодательство позволяет ввести обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан в период пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого.
«В этом случае начинает действовать закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Действительно, в период пандемии <...> представители некоторых профессий подлежат обязательной вакцинации», — сказал Круглый. При этом он уточнил, что такая мера затронет только определенные слои населения. «Это не значит, что она принудительная, но люди, например, определенных профессий, связанных с общением с людьми, должны быть вакцинированы, иначе их не допускают до работы», — добавил Круглый.
По нормам действующего законодательства, в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи российских субъектов наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.
10 ноября за обязательную вакцинацию от коронавируса выступил в интервью «Российской газете» директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, пандемия коронавируса закончится, когда прививки от него сделают 70-75% населения России и всего мира, а для этого вакцина должна быть введена в национальный календарь прививок. «Вакцинация должна быть обязательной. И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — отметил Гинцбург.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Он пояснил, что нужно убеждать людей вакцинироваться. В ситуации с вирусом есть два варианта: переболеть или сделать прививку, отметил президент.