Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание «Как бы инагент»

Закон о СМИ-иноагентах действует с конца 2019 г. Согласно ему, российские СМИ, признанные таковыми, должны маркировать свои материалы, а иностранные СМИ также обязаны создавать юрлица в России. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф. Помимо этого иноагенты обязаны отчитываться о своей деятельности Минюсту и предоставлять сведения о том, как были израсходованы средства, полученные из-за рубежа. Сейчас в реестре Минюста присутствуют 89 юридических и физических лиц, признанных СМИ-иноагентами.