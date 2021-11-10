Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание «Как бы инагент»
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание «Как бы инагент», которое создали признанные иноагентами Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Дарья Апахончич. Об этом сообщается на сайте Минюста.
«В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент», — говорится в заявлении.
Закон о СМИ-иноагентах действует с конца 2019 г. Согласно ему, российские СМИ, признанные таковыми, должны маркировать свои материалы, а иностранные СМИ также обязаны создавать юрлица в России. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф. Помимо этого иноагенты обязаны отчитываться о своей деятельности Минюсту и предоставлять сведения о том, как были израсходованы средства, полученные из-за рубежа. Сейчас в реестре Минюста присутствуют 89 юридических и физических лиц, признанных СМИ-иноагентами.