СМИ узнали о госпитализации актрисы Елены Сафоновой после ДТП в Москве
Актрису Елену Сафонову отправили в больницу после ДТП на проспекте Мира в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Актриса Елена Сафонова попала в ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Мира в районе дома 44. В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц», — сказал собеседник агентства.
По его словам, актриса была за рулем одного из автомобилей. В пресс-службе московского управления ГИБДД подтвердили факт ДТП, но при этом не уточнили личность пострадавшей.
«На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которых с различными травмами госпитализировали в медучреждения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
По предварительным данным источника ТАСС, ДТП спровоцировало нарушение правил перестроения водителем автомобиля BMW. Он пытался совершить перестроение через несколько полос, не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, в том числе движущимися встречным направлением.
Елена Сафонова является заслуженной артисткой РФ и известна по ролям в фильмах «Возвращение Баттерфляй», «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Где находится нофелет?» и др.