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СМИ узнали о госпитализации актрисы Елены Сафоновой после ДТП в Москве

Ведомости

Актрису Елену Сафонову отправили в больницу после ДТП на проспекте Мира в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Актриса Елена Сафонова попала в ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Мира в районе дома 44. В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц», — сказал собеседник агентства.

По его словам, актриса была за рулем одного из автомобилей. В пресс-службе московского управления ГИБДД подтвердили факт ДТП, но при этом не уточнили личность пострадавшей.

«На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которых с различными травмами госпитализировали в медучреждения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП», — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

По предварительным данным источника ТАСС, ДТП спровоцировало нарушение правил перестроения водителем автомобиля BMW. Он пытался совершить перестроение через несколько полос, не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, в том числе движущимися встречным направлением.

Елена Сафонова является заслуженной артисткой РФ и известна по ролям в фильмах «Возвращение Баттерфляй», «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Где находится нофелет?» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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