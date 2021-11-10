Умер художник-аниматор Дмитрий Куликов
Художник-аниматор Дмитрий Куликов, работавший над фильмами «Тайна Третьей планеты», «Про Сидорова Вову», «Икар и мудрецы» и другими, скончался 9 ноября, сообщил Союз кинематографистов России.
Причина смерти не раскрывается. Куликову было 75 лет.
«Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека. Союз кинематографистов России выражает соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении.
Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 г. Также он сотрудничал с «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика», «Шар» и с анимационными студиями Польши, Литвы и Франции. В 1973 г. художник-аниматор стал лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир».