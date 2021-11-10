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Умер художник-аниматор Дмитрий Куликов

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Художник-аниматор Дмитрий Куликов, работавший над фильмами «Тайна Третьей планеты», «Про Сидорова Вову», «Икар и мудрецы» и другими, скончался 9 ноября, сообщил Союз кинематографистов России.

Причина смерти не раскрывается. Куликову было 75 лет.

«Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека. Союз кинематографистов России выражает соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении.

Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 г. Также он сотрудничал с «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика», «Шар» и с анимационными студиями Польши, Литвы и Франции. В 1973 г. художник-аниматор стал лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных