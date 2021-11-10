Умер художник-аниматор Дмитрий Куликов

Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 г. Также он сотрудничал с «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика», «Шар» и с анимационными студиями Польши, Литвы и Франции. В 1973 г. художник-аниматор стал лауреатом международной выставки «Сатира в борьбе за мир».