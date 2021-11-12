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«Белавиа» не будет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Ведомости

Авиакомпания «Белавиа» не будет перевозить в Белоруссию из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена, говорится на сайте компании. Такое заявление прозвучало на фоне миграционного кризиса и планов ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые якобы перевозят в Белоруссию мигрантов из стран Ближнего Востока.

«Пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения», — говорится в сообщении.

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила «РИА Новости», что на фоне миграционного кризиса не будет перевозить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, кроме дипломатов и людей с видом на жительство в Белоруссии. «На рейсы нашей авиакомпании в Минск принимаются граждане Ирака, Сирии и Йемена только с дипломатическими паспортами или имеющие вид на жительство в Белоруссии», — сообщил представитель компании.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что власти ЕС обсуждают введение нового пакета санкций против Белоруссии, в том числе против российского «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса. 8 ноября немецкий Bild сообщил со ссылкой на несколько источников в силовых ведомствах, что «Аэрофлот» и Turkish Airlines перевозят мигрантов из Белоруссии в Германию. Обе авиакомпании опровергли обвинения в перевозке мигрантов.

Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.

Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действуют 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС против «Аэрофлота» из-за Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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