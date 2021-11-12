«Белавиа» не будет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила «РИА Новости», что на фоне миграционного кризиса не будет перевозить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, кроме дипломатов и людей с видом на жительство в Белоруссии. «На рейсы нашей авиакомпании в Минск принимаются граждане Ирака, Сирии и Йемена только с дипломатическими паспортами или имеющие вид на жительство в Белоруссии», — сообщил представитель компании.