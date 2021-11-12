СМИ сообщили об убийстве имама в Дагестане

Эту информацию подтвердил также Telegram-канал «112», отметивший, что стрелку было 62 года. Мужчина пришел в мечеть с автоматом Калашникова и убил имама, после чего открыл огонь по его родственникам. По данным канала, нападавший ранее был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.