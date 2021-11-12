СМИ сообщили об убийстве имама в Дагестане
Имам мечети был убит в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя районной администрации.
«Стрельба произошла в селе на бытовой почве. Убит имам мечети, его сын и племянник ранены, они в больнице. Нападавший убит», — рассказал собеседник агентства.
В Единой диспетчерской службе заявили «Интерфаксу», что, по предварительным данным, стрельба из автоматического оружия началась в мечети на фоне земельного спора. При этом сам нападавший погиб от ножевого ранения, нанесенного человеком, который пытался его остановить.
Оба раненых, получивших огнестрельные ранения, госпитализированы. По данным агентства «РИА Новости», стрельбу устроил пенсионер из-за земельного спора.
Эту информацию подтвердил также Telegram-канал «112», отметивший, что стрелку было 62 года. Мужчина пришел в мечеть с автоматом Калашникова и убил имама, после чего открыл огонь по его родственникам. По данным канала, нападавший ранее был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.