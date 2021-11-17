Минтруд предложил наделить регионы правом перераспределять квоты для найма мигрантов

Из проекта приказа следует, что субъекты смогут уменьшить квоту у тех работодателей, кто не обратился за оформлением разрешительных документов в течение шести месяцев, в пользу компаний, которые ощущают потребность в мигрантах, добавили в пресс-службе, отметив, что межведомственная комиссия сможет отклонять предложения субъектов в случае исчерпания резерва квот в целом по стране.