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Экономика

Минтруд предложил наделить регионы правом перераспределять квоты для найма мигрантов

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Регионы смогут перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Минтруд предлагает наделить регионы полномочиями перераспределять неиспользованные квоты для найма иностранных работников между работодателями», — сказали в министерстве.

Из проекта приказа следует, что субъекты смогут уменьшить квоту у тех работодателей, кто не обратился за оформлением разрешительных документов в течение шести месяцев, в пользу компаний, которые ощущают потребность в мигрантах, добавили в пресс-службе, отметив, что межведомственная комиссия сможет отклонять предложения субъектов в случае исчерпания резерва квот в целом по стране.

Привлекать к труду иностранных работников, которым требуется виза для пребывания на территории России, можно по квотам, которые устанавливаются ежегодно, напомнили в министерстве., подчеркнув, что решение о найме работника по квоте принимается только в том случае, если нет возможности найти специалиста внутри страны.

Квота на привлечение трудовых мигрантов на следующий год уже установлена — 85% от допандемийного объема. В Минтруде отметили, что соответствующий проект постановления уже прошел стадию общественного обсуждения и внесен в правительство РФ.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число рабочих из других стран на стройках по программе реновации должно снизиться. Он предложил привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату и создавать более привлекательные условия для работы.

Ранее по теме: Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках по реновации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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